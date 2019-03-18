كويكب “يوم القيامة” يتجه نحو الأرض

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى أن كويكبا خطيرا وزنه 87 مليون طن يتجه نحو الأرض.

وبينت ناسا أن الكويكب الذي يدعى “بينو”، والذي يلقب بكويكب “يوم القيامة”، في حال اصطدامه بالأرض سينجم عن الاصطدام طاقة تعادل 80 ألف مرة الطاقة الناجمة عن تفجير القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في أوت 1945 .

ويبلغ طول الكويكب 500 متر تقريبا مما يعني أنه أطول من مبنى “إمباير ستيت”، كما أن وزنه يفوق وزن سفينة تايتانيك بحوالي 1664 مرة

وقال العلماء، أن الاصطدام سيؤدي إلى مقتل ملايين البشر، وسيأثرعلى الملايين الآخرين.

ولا يعلم العلماء بعد كيفية التهرب من الاصطدام الذي سيحصل في 25 سبتمبر عام 2135، وقد عرض أحد الباحثين بتفجير الكويكب لتغيير مساره، لكن من غير

المعروف طريقة القيام بذلك بعد أبوفيس هذا اللقب