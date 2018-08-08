

يقدم المبعوث الأممي الألماني، هورست كوهلر، تقريرا جديدا لمجلس الأمن الدولي حول جولته الأخيرة في المنطقة في إطار دفعه لمسلسل الحل النهائي للنزاع في الصحراء الغربية.

يعقد المبعوث الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر، اليوم، اجتماعا بمجلس الأمن الدولي حول جولته الإقليمية الأخيرة الرامية إلى بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب المتوقفة منذ سنة 2012.

ومن المرتقب أن يُعلم الرئيس الألماني الأسبق مجلس الأمن الدولي بـ “آخر نشاطاته” التي قام بها في إطار المسار الأممي، حسبما أشارت إليه الأجندة التوقعية لمجلس الأمن خلال شهر أوت، أما الاجتماع فسيعقد في جلسة مغلقة ومن “المحتمل جدا” أن تقدم الهيئة الأممية على إثر ذلك عناصر للصحافة في شكل بيان تقدمه المملكة المتحدة بصفتها رئيسة المجلس خلال شهر أوت، حسبما أكده مصدر أممي مقرب من الملف لوكالة الأنباء الجزائرية.

ويتعلق الأمر بالاجتماع الثاني لهورست كوهلر، منذ تعيينه كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية والذي يأتي أيضا في أقل من شهرين بعد جولته إلى المنطقة حيث أجرى محادثات مع طرفي النزاع ألا وهما جبهة البوليساريو والمغرب والبلدين الملاحظين موريتانيا والجزائر.

وكان الرئيس الألماني الأسبق قد حدد بوضوح في الاجتماع الذي عقده في شهر مارس الأخير، مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي والمتمثلة في “إيجاد طريق مستقبلي” على أساس حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي ورؤيته لمسار السلام، موضحا أن هدفه يتمثل في بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاعي وهما: المغرب وجبهة البوليساريو خلال سنة 2018.

وأكد في ذات السياق أن “ذلك ما توضحه اللائحة رقم 2351 ولسنا بحاجة إلى مصطلح جديد وإنما إلى إرادة في تزويد هذه اللغة بالمعاني واتباعها بالعمل”، معربا عن رفضه لشروط المغرب الذي يرفض العودة إلى مائدة المفاوضات إلا إذا تم اعتماد مخططه للحكم الذاتي كخيار وحيد لتسوية النزاع”.

وكان قد دعا الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، السبت الماضي، المغرب إلى الشروع في “مفاوضات مباشرة” مع الجبهة، “بحسن نية وبدون شروط مسبقة، للتوصل إلى حل لنزاع الصحراء الغربية”.

وخلال إلقائه لكلمة في حفل افتتاح “أشغال الجامعة الصيفية لأطر جبهة البوليساريو” بولاية بومرداس، عبر ابراهيم غالي على استعداده “للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل للقضية”، داعيا المغرب إلى “التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي 2414″، القاضي بـ”الشروع في مفاوضات مباشرة بين الطرفين الصحراوي والمغربي، بحسن نية وبدون شروط مسبقة للتوصل إلى حل نزاع الصحراء الغربية، في انسجام مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتعود آخر مرة التي تجلس فيها جبهة البوليساريو مع المغرب إلى نفس الطاولة إلى شهر مارس 2012 بمانهاست بالولايات المتحدة ومنذ ذلك الحين أصبح مسار السلام الذي بادرت به الأمم المتحدة يوجد في مأزق بسبب العوائق التي يقيمها المغرب للحيلولة دون تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق شعب الصحراوي في تقرير المصير.

إسلام.ك