تسعى الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل لسحب البساط من منتدى رؤساء المؤسسات وذلك بعدما أعلن أكبر رجال الأعمال بالشرق الجزائري، سحب ثقتهم من رئيس الكونفيدرالية بوعلام مراكشي تمهيدا لانتخابات سيتم عقدها قبل نهاية السنة لاختيار رئيس جديد لمنظمة البتارونا.

وبحسب ما ذكرته الجريدة الالكترونية “سبق برس” فقد انعقد لقاء الاسبوع الماضي بفندق “شيراتون” عنابة حضره عدد قليل من مدراء الجرائد والمؤسسات الاعلامية، حيث تم الحديث فيه على التنظيم الجديد الذي سيتم اطلاقه خلال المرحلة المقبلة ليتحول إلى أكبر تنظيم لمنظمات الباترونا وأرباب العمل في الجزائر خلال المرحلة المقبلة من خلال انضمام أسماء ثقيلة في عالم المال والأعمال، في ظل الوضع السيء الذي يعيشه الافسيو، بعد أن حل هذا الأخير منظمته من الناحية القانونية على أمل الظفر بترخيص تأسيس نقابة، ليقابل طلبه هذا بالرفض من طرف وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب.

ووفقا لذات المصدر فإن التنظيم الجديد يحظى بدعم سياسي واضح، ويرتقب أن يضم قبل نهاية السنة اسماء ثقيلة سبق وأن انسحبت من الأفسيو وأخرى أعلنت عن غضبها للوضع الذي يعيشه منتدى رؤساء المؤسسات مؤخرا ، بعد خطوات تعديل القانون الداخلي التي أعلنها علي حداد في الجمعية العامة المنعقدة شهر جانفي الماضي. وتؤكد آخر حصيلة لمنتدى رؤساء المؤسسات أن الأفسيو يضم 7000 مؤسسة واكثر من 5000 رجل أعمال، برقم أعمال يتجاوز ال3 مليار دولار، وهذا إلى غاية نهاية النصف الاول لسنة 2018.

عمر ح