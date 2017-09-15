كوريا الشمالية: سنغرق اليابان وسنحول أمريكا إلى رماد وظلام

بثت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الخميس، تقريرا يهدد باستخدام بيونغيانغ للأسلحة النووية «لإغراق» اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى «رماد وظلام» لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي وعقوبات ضدها بسبب أحدث تجاربها النووية.

ودعت أيضا لجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادي، والمعنية بعلاقات بيونغيانغ الخارجية ودعايتها، إلى حل مجلس الأمن الذي وصفته بأنه «أداة للشر» تتكون من دول «مرتشية» تتصرف بأوامر الولايات المتحدة. وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية «جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة جوشي النووية. لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا». وجوشي هي العقيدة الفكرية الرسمية لكوريا الشمالية، وتمزج بين الماركسية والقومية القائمة على الاعتماد على الذات، وقد أطلقها مؤسس الدولة كيم إيل سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وجاء في البيان «فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام. فلنُنفس عن غضبنا بحشد كل ما أعددناه حتى الآن من وسائل الانتقام». وانتقدت اليابان البيان الكوري الشمالي بشدة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحافي اعتيادي الخميس «هذا الإعلان استفزازي وشائن إلى أقصى حد. إنه يزيد بشدة التوتر في المنطقة وغير مقبول بالمرة». وكانت كوريا الشمالية قد رفضت بالفعل قرار مجلس الأمن الذي يفرض عقوبات عليها بسبب أحدث تجاربها، وتعهدت بالمضي قدما في برامجها النووية والصاروخية في تحد للضغوط الدولية.

والقرار الصادر عن مجلس الأمن يوم الاثنين خضع للتعديل بحيث يكون أخف وطأة من المسودة التي طرحتها الولايات المتحدة، وذلك بغية كسب تأييد الصين وروسيا. فالقرار في صيغته الأخيرة لم يصل إلى حد فرض حظر كامل على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، ومعظمها من الصين.

وتحظر العقوبات الأخيرة أيضا على الشركات الأجنبية الدخول في مشروعات تجارية مشتركة مع كيانات كورية شمالية.