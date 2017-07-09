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كوريا الشمالية: استفزازات أمريكية قد تشعل حربا نووية

yassin bouras 9 يوليو 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 34 زيارة

انتقدت كوريا الشمالية مشاركة قاذفات قنابل أميركية من طراز “بي-1 بي” في مناورات عسكرية بشبه الجزيرة الكورية، ووصفتها بالخطوة الخطيرة التي قد تشعل حربا نووية بالمنطقة. واتهمت كوريا الشمالية، في تعليقات نشرتها صحيفة “رودونغ سينمون” ونقلت مقتطفات منها أسوشيتد برس، الأحد، الولايات المتحدة بارتكاب “استفزازات عسكرية متهورة” تصعد التوترات. وشاركت القاذفات التابعة للقوات الجوية الأميركية في نطاق التدريب بكوريا الجنوبية، إلى جانب مقاتلات كورية جنوبية وأميركية. كما حلقت القاذفات إلى جانب مقاتلة يابانية في طريق عودتها لقاعدة “أندرسون” الجوية في جزيرة غوام. وجاءت المناورات التي استمرت عشر ساعات، بعد ثلاثة أيام من اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات. ووصف مسؤولون عسكريون أميركيون المناورات بالاستعراض الدفاعي للقوة، وقالوا إنها تظهر “التزام الولايات المتحدة القوي تجاه حلفائها”.

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