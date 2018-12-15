تسعى جمهورية كوريا الجنوبية للظفر بمكان أفضل في السوق الجزائرية التي تسيطر عليها كل من فرنسا والصين، حسب خبراء اقتصاديين. ويبلغ حجم المبادلات التجارية الجزائرية الكورية حدود 2.3 مليار دولار أمريكي وهو ما تسعى السلطات الكورية لتوسيعه مستقبلا خاصة وأن الجزائر أبانت على نيتها في البحث عن شريك اقتصادي جديد. وتعد كوريا الجنوبية حاليا أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر.

سيقوم رئيس الوزراء جمهورية كوريا الجنوبية، لي ناك يون، غدا وبعد غد بزيارة رسمية إلى الجزائر، مرفوقا بوفد هام من رجال الأعمال كما سيقوم بمباحثات جد هامة مع الوزير الأول احمد أوحيى ومع مسؤولين في الدولة. وتبحث كوريا الجنوبية عن نصيب لها في السوق الجزائرية التي تسيطر عليها فرنسا والصين وكندا بحجم مبادلات فاقت 33 مليار دولار أمريكي، وتعد حاليا أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر حيث بلغ حجم المبادلات قرابة 2.3 مليار دولار أمريكي سنة 2017 ومنها قرابة 700 مليون دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية وكذا 1.6 مليار دولار أمريكي من الواردات. وخلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018. وبلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 609 مليون دولار أمريكي خلال نفس السنة.

وستنعقد بعد غد الاثنين الطبعة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري، ويتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي أولاهما إلى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة والثانية إلى حديقة التجارب بالحامة.

وللإشارة يربط الجزائر وكوريا الجنوبية اتفاق شراكة إستراتيجية وقع في سنة 2006 ما يجعل الجزائر ثاني بلد إفريقي يوقع على اتفاقية من هذا النوع مع كوريا الجنوبية. ويشار إلى أن أهم قطاعات الشراكة تخص الطاقة، الإنشاء، الإلكترونيك، دراسات هندسية وتعاون علمي.

وتعد العلاقات بين البلدين فتية لا تتعدى 28 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاءت متأخرة، وأقيمت فقط عام 1990 بعد انقضاء حقبة الحرب الباردة حيث شهدت تطورا تدريجيا منذ إقامتها إذ تمت ترقيتها إلى “شراكة إستراتيجية” وذلك خلال الزيارة الرسمية للرئيس الكوري السابق “روه مو هيون” إلى الجزائر عام 2006، عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى كوريا عام 2003.

وعن حجم تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد تم إحصاء حوالي 26 شركة كورية جنوبية تنشط في الجزائر ونحو 900 رجل أعمال كوري يزاولون نشاطهم وارتفعت صادرات الجزائر إلى كوريا الجنوبية بنسبة 2.56 بالمائة مقارنة بالعام السابق 2017، في حين ارتفعت الواردات من المنتجات الكورية بنسبة 16 بالمائة، كما تقوم حاليا الشركات الكورية بتنفيذ 34 مشروعا هاما في الجزائر مثل محطات توليد الطاقة في كل من خنشلة، نعامة، مستغانم، جيجل وبسكرة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير المدن الجديدة الممولة من طرف الحكومة في كل من سيدي عبد الله وبوغزول وبوينان.

رزاقي.جميلة