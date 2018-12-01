تحضر 13 نقابة وطنية والتي أسست “كنفدرالية النقابات المستقلة” لتقديم طلب الإعتماد لدى وزارة العمل ،وهذا من أجل مواجهة سياسة الحكومة التي تصفها بالتعسفية تجاه العمال ،ومواجهة كل الصعوبات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن انشغالات الموظفين.

هذا وتضم الكنفدرالية ،نقابات مختلف القطاعات كالتربية الصحة التعليم العالي التكوين المهني الأئمة و البريد،وحسب ممثلي الفدرالية التي تأسست منذ أيام فإنه وفور الحصول على الإعتماد ستباشر عملها في إطار شرعي للمطالبة بحقوق العمال و الموظفين،والتفاوض مع الحكومة حول الملفات الرئيسية على غرار حماية القدرة الشرائية ومراجعة قانون التقاعد وإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وكذا حماية الحريات النقابية.

رزاقي.جميلة