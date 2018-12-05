كنفدرالية النقابات المستقلة تحذر الحكومة من انفجار اجتماعي وشيك

حذرت كنفدرالية النقابات المستقلة الحكومة من سياسة التعامل الأمني والتصعيد في التضييق والاستفزاز ضد العمال ومطالبهم الاجتماعية والمهنية محملة إياها مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من انفجار اجتماعي في البلاد و دعت جميع العمال والموظفين في مختلف القطاعات إلى اليقظة والتجند أكثر للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.

و أوردت الكنفدرالية في بيان لها اليوم عقب اجتماع مكتبها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتدارس ما آلت إليه الأوضاع النقابية أن “الجبهة الاجتماعية تعيش احتقانا جراء انهيار القدرة الشرائية وتدني قيمة الدينار مع محاولة المساس بالتحويلات الاجتماعية والدعم للمنتجات الاستهلاكية ” إضافة الى التعدي المفضوح على الحريات النقابية واعتماد سياسة التضييق والقمع لكل الحركات المطلبية على غرار التوقيفات التي طالت العديد من النقابيين وممثليهم في كثير من القطاعات والتي كان آخرها توقيف 13 مضرباً من عمال صيانة الطائرات بالجزائر ووهران “.

زينب بن عزوز