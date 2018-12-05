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كنفدرالية النقابات المستقلة تحذر الحكومة من انفجار اجتماعي وشيك

Zineb Ben Azzouz 5 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 90 زيارة

 

 

 

حذرت كنفدرالية النقابات المستقلة  الحكومة من سياسة التعامل الأمني والتصعيد في التضييق والاستفزاز ضد العمال ومطالبهم الاجتماعية والمهنية محملة إياها مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من انفجار اجتماعي في البلاد  و دعت جميع العمال والموظفين في مختلف القطاعات إلى اليقظة والتجند أكثر للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.

 و أوردت الكنفدرالية في بيان لها   اليوم عقب اجتماع مكتبها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتدارس ما آلت إليه الأوضاع النقابية  أن “الجبهة الاجتماعية تعيش احتقانا جراء انهيار القدرة الشرائية وتدني قيمة الدينار مع محاولة المساس بالتحويلات الاجتماعية والدعم للمنتجات الاستهلاكية ”  إضافة الى  التعدي المفضوح على الحريات النقابية واعتماد سياسة التضييق والقمع لكل الحركات المطلبية على غرار التوقيفات التي طالت العديد من النقابيين وممثليهم في كثير من القطاعات والتي كان آخرها توقيف 13 مضرباً من عمال صيانة الطائرات بالجزائر ووهران “.

 زينب بن عزوز

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