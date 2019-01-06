تستعد الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية برئاسة سعيدة نغزة لتنظيم منتدى دولي لدعم المؤسسات و ترقية شبكات الأعمال في منطقة جنوب حوض المتوسط، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات “بيزنسماد” ومنظمة أرباب العمل الايطالية كونفندوستريا ممثلة برئيسها فينتشانزو بوتشيا يوم 10 جانفي بفندق الأوراسي.

ويعتبر هذا المنتدى أول حدث اقتصادي في الجزائر مع بداية سنة 2019 ، حيث من المرتقب ان يجمع العديد من الفاعلين في مجال الأعمال في المنطقة المتوسطية وسيشهد مشاركة أهم منظمات أرباب العمل في البحر المتوسط، بداية بأقدم منظمة و أكبرها كونفندوستريا الايطالية بحضور رئيسها فينتشانزو بوتشيا،الى جانب ممثلي “الميديف” الفرنسي و منظمات أرباب العمل العربية و متعاملين و ممثلين لغرف التجارة من فلسطين و الاردن و مصر و لبنان .

و يندرج المنتدى حسب المنظمين في اطار البرنامج الخاص المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي المعروف ب”مشروع ايبسوماد” بهدف اعادة تفعيل منظمات و هيئات الدعم للمؤسسات و شبكات الاعمال في دول الجوار بجنوب حوض البحر المتوسط ،و يحمل عنوان ” مرافعة و دعوة من اجل دور بارز للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كمحرك رئيسي لتنمية الاقتصادية في المنطقة”.

و يتضمن المنتدى مداخلات رئيسة بيزنسماد و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيدة سعيدة نغزة التي تعد رئيسة بيزنسماد أيضا و رئيس كونفندوستريا فينتشانزو بوتشيا الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس بيزنسماد ،اضافة الى رئيس معهد الاستشراف الاقتصادي للعالم المتوسطي “ايبماد” جون لوي غيغو ،الى جانب وزراء و رؤساء مؤسسات .

من جانب آخر، ينظم على هامش المنتدى ورشات من تنشيط خبراء من المنطقة الاورومتوسطية في قطاعات و نشاطات منها القطاع الرقمي و الطاقات المتجددة و البناء و الاشغال العمومية و صناعة السيارات و الميكانيك ،كما تم تخصيص من قبل المنظمين فضاء للاعمال يضم أكثر من 150 متعامل اقتصادي من عالم الأعمال من 16 دولة متوسطية ،من بينها وفد يضم ممثلي 40 شركة و مؤسسة ايطالية كبيرة ، لتنظيم لقاءات ثنائية و تحديد فرص للشراكة و التعاون و تطوير علاقات أعمال مع منح الاولوية للوجهة الجزائرية .

عمر ح