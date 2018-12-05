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كندا: التهديدات الإلكترونية أخطر علينا من الإرهاب

yassine yassine 5 ديسمبر 2018 العالم اضف تعليق 32 زيارة

أكد رئيس المخابرات الكندية أن التدخلات الخارجية كالتهديدات الإلكترونية والتجسس، تمثل تحديات استراتيجية أكبر أمام بلاده مقارنة بالإرهاب.

وأضاف ديفيد فينيو رئيس جهاز المخابرات الكندي في خطاب علني نادر: “يمكن أن يكون لأنشطة الدول المعادية تأثير مدمر على أنظمتنا، ومؤسساتنا الديمقراطية“. وأشار فينيو إلى أن حجم وسرعة ونطاق وتأثير التدخلات الخارجية زاد، نتيجة للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية الأرخص والمتاحة بشكل أكبروأضاف في كلمته بمدينة تورونتو أمس الثلاثاء: “احتل الإرهاب لأسباب مفهومة جزءا كبيرا من اهتمامنا الجمعي لقرابة عشرين سنةوأردف: “لكن تهديدات أخرى للأمن القومي، كالتدخل الخارجي والتهديدات الإلكترونية والتجسس، تمثل تحديات استراتيجية أكبر وينبغي أيضا التعامل معها“.

وقال إن أجهزة المخابرات في دول معادية تجمع معلومات سياسية واقتصادية وتجارية وعسكرية فيكنداوأضاف أن جهاز المخابرات الكندي رصد توجها ،على نحو خاص، للتجسس الذي ترعاه الدول في مجالات كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النظيفة وشبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولةولم يذكر فينيو أي دولة بالاسم، لكن الحكومات الغربية تشعر بمخاوف متزايدة مما تصفه باحتمال هيمنة الدولة الصينية على شبكات الجيل الخامس وغيرها من شبكات الاتصالات.

المصدر: سكاي نيور عربية

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