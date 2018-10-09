أبدى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية إستيائه الكبير من وضع قطاع التربية وأكد أن وقوفه على واقع الأجواء العسيرة والأفاق الغامضة التي أصبح الأستاذ يعيشها ويمارس مهامه فيها من خلال تفشي عديد الظواهر منها الاكتظاظ غير المسبوق وانعدام شبه كلي للوسائل التعلمية والبيداغوجية و نقص في الهياكل و نقص في التأطير وغلق المناصب المالية بأشكال تعسفية ومغرضة مع تهميش اللجان متساوية الاعضاء.

أكد بيان “الكنابست” تحوزه “الجزائر” أنه وفي الوقت الذي العالم يحتفي بالخامس أكتوبر من كل سنة يوما عالميا للمعلم اعترافا وتقديرا وإشادة بالدور الريادي للمعلم في بناء الدول والمجتمعات، وفى تطور الأمم والحضارات يبق يعاني في الجزائر.

وأكد انه وبعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني يوم السبت 06 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، بحضور 41 ولاية لأجل دراسة الأوضاع الحالية وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية وبعد عرض مفصل لتقارير الولايات خلصت نتائج الدورة الى وقوف أعضاء المجلس الوطني على واقع الأجواء العسيرة والأفاق الغامضة التي أصبح الأستاذ يعيشها ويمارس مهامه فيها من خلال تفشي عديد الظواهر نخص منها :(الاكتظاظ غير المسبوق، انعدام شبه كلي للوسائل التعلمية والبيداغوجية، نقص في الهياكل وعدم وظيفية البعض منها، نقص في التأطير بجميع أنواعه، تقليص ودمج الأفواج التربوية، غلق المناصب المالية بأشكال تعسفية ومغرضة مع تهميش اللجان متساوية الأعضاء و).مواصلة مسؤولو قطاع التربية الوطنية في فرض سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية وبسط سلطة الإدارة من خلال تقزيم وإقصاء دور الأستاذ في عديد العمليات البيداغوجية على غرار إفراغ المجالس من مهامها وسلطتها.

وحسب ذات التقرير اكد أن صدور عديد التصريحات وفى عديد المناسبات لمسؤولي قطاع التربية الوطنية والتي كشفت عن الإرادة المبيتة للمساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص لأسلاك وموظفي قطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية وعديد من مكاسب الأساتذة والتي كانت ثمرة نضالات وتضحيات جسيمة،وكذا تنصل مسؤولو قطاع التربية الوطنية من عملية تجسيد التزاماتهم وتعهداتهم محليا ووطنيا لاسيما تلك المرتبطة بمحاضر الاتفاق الممضاة بين الطرفين.

هذا ودعا المجلس الوطني القائمين على وزارة التربية الوطنية الوقوف أمام مسؤولياتهم المباشرة في أي انسداد قد يعرفه قطاع التربية الوطنية محليا ووطنيا،ويحذر القائمين على وزارة التربية الوطنية من اللجوء الى المساس بأي مكسب من مكاسب الأساتذة وبأي شكل من الأشكال.

رزاقي.جميلة