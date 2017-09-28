شدد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي على ضرورة الخروج من عقلية ” كل واحد داير جمهورية في راسوا” و تكاثف الجهود وتوحيد الصف وجعل العمل الجماعي مبدأ سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تجعل من ذلك أولوية لتجاوز التحديات التي تواجهها البلاد ضاربا المثال بالبرلمان الذي وصفه بالمكان الأمثل لتجسيد ذلك .

وذكر شيخي خلال مداخلته في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات تحت عنوان ” التجربة البرلمانية الجزائرية……. مقاربة تاريخية “شيخي :”بعد مرور أكثر من 50 سنة لم نتعلم بعد مبادئ العمل الجماعي مازلنا كل شخص يحمل جمهورية في رأسه والمجلس هو المكان الأمثل لتعلم العمل الجماعي مع وجود تيارات مختلفة بالسعي لتقارب الرؤى وجعل الأمور كلها في خدمة المصلحة العامة وتكوين المواطن الصالح .”

ودعا شيخي نواب البرلمان للخروج من أسوار المجلس الشعبي الوطني والتقرب للمواطنين والاستماع لانشغالاتهم و السعي لإيجاد حلول لها بعرضها على ممثلي الحكومة وقال :” على نواب المجلس الشعبي الوطني الخروج الى الشارع و الاستماع لانشغالات المواطنين والانتقال من العمل البرلماني التقليدي إلى الحديث من خلال التقرب إلى المواطن .”

زينب بن عزوز