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كل المؤسسات التربوية ملزمة بإحياء المولد النبوي الشريف

Djalila Rezzaki 14 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 11 زيارة

جهت وزارة التربية الوطنية،تعليمة لمدراء التربية عبر الوطن،تلزم فيها المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث،إحياء مناسبة”المولد النبوي الشريف”

وحسب وثيقة  الوزارة جاء فيها ” تحي الجزائر على غرار الدول الإسلامية،ذكرى المولد النبوي الشريف ويصادف إحياؤه أمسية يوم الاثنين

وشددت الوزارة،على مديري التربية،ضرورة تسطير برنامج ثري يضم نشاطات مختلفة، تكون في إطار الثوابت الوطنية (الإسلام،العروبة والأمازيغية

كما دعت إلى خلق ديناميكية تشاركية بين أفراد الجماعة التربوية(الأستاذ التلاميذ ،جمعية أولياء التلاميذ )،واعتماد على الوسائل التكنولوجية( التسجيل،التصوير)من أجل تثمين التراث اللامادي وانجاز مصنفات لاغراض تربوية

إضافة إلى التركيز  على جانب التقليدي لكل منطقة ( اللباس التقليدي،الأغنية التراثية،الاطباق التقليدية، الروايات والحكايات

كما دعت الى اشراك المثقفين والفنانين في هذه النشاطات

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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