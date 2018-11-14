الأربعاء , نوفمبر 14 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بن غبريط توجه تعليمة صارمة :
كل المؤسسات التربوية ملزمة بإحياء “المولد النبوي الشريف”

بن غبريط توجه تعليمة صارمة :
كل المؤسسات التربوية ملزمة بإحياء “المولد النبوي الشريف”

eldjazair 14 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 38 زيارة

وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة لمدراء التربية عبر الوطن، تلزم فيها المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث، إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف” .
وحسب وثيقة تعود لوزارة التربية جاء فيها ” تحيي الجزائر على غرار الدول الإسلامية، ذكرى المولد النبوي الشريف ويصادف إحياؤه أمسية يوم الاثنين ،وشددت الوزارة، على مديري التربية، ضرورة تسطير برنامج ثري يضم نشاطات مختلفة، تكون في إطار الثوابت الوطنية (الإسلام، العروبة والأمازيغية).
كما دعت إلى خلق ديناميكية تشاركية بين أفراد الجماعة التربوية(الأستاذ التلاميذ ،جمعية أولياء التلاميذ )،واعتماد على الوسائل التكنولوجية( التسجيل،التصوير)من أجل تثمين التراث اللامادي وانجاز مصنفات لأغراض تربوية إضافة إلى التركيز على جانب التقليدي لكل منطقة ( اللباس التقليدي، الأغنية التراثية، الأطباق التقليدية، الروايات والحكايات )كما دعت إلى إشراك المثقفين والفنانين في هذه النشاطات .
رزاقي.جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

مناهضو ذويبي يردون عليه::
“لسنا انتهازيين وأنت عاجز عن تسيير الحركة”

عبر مناهضو ذويبي عن أسفهم للحالة التي وصلت لها حركة النهضة والذاهبة لترسيم انقسام الحركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super