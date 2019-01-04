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كلوب يكشف سبب تفوق مانشستر سيتي أمام ليفربول

Yacine Soudani 4 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 294 زيارة

صرح  المدرب الألماني، يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، بأن الفرص كانت السبب الرئيسي في فوز مانشستر سيتي بلقاء اليوم، مشيرًا إلى أن السيتي كان محظوظًا.

وتحدث كلوب، قائلاً: “حاولنا الفوز في مباراة اليوم، وكذلك مانشستر سيتي، وكان لقاء مليئًا بالضغط والقوة”، وأضاف: ” وأكمل “كانت لدينا أكثر من فرصة خطيرة، ولكن لم يحالفنا الحظ، الآن نحن نرغب في الفوز، والعودة لسكة الانتصارات”.

وأنهى تصريحاته قائلاً: “هذه المباراة لم تكن الأفضل بالنسبة لمانشستر ستي، أو حتى بالنسبة لنا، صعبنا الأمور على بعضنا البعض، وكنا جيدين، وكان من الممكن أن نتعادل، ولكننا لم ننجح في ذلك، هذه ليست بمشكلة كبيرة، سنعود ونحاول الفوز من جديد”.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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