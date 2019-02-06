“كلاسيكو” كأس الملك يخطف الأنظار ومشاركة ميسي في الشك

ستكون الأنظار، مشدودة عشية سهرة اليوم، إلى ملعب “كامب نو”، الذي سيحتضن لقاء “الكلاسيكو” بين برشلونة والغريم ريال مدريد، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بداية من الساعة الـ21:00 ليلا بالتوقيت الجزائري.

وستعلب مواجهة اليوم بحسابات ضيقة، خاصة بالنسبة لأبناء العاصمة، عقب الخسارة المذلة التي تلقوها في مباراة ذهاب البطولة التي جرت شهر أكتوبر من العام الماضي، والهزيمة الثقيلة التي تلقوها بواقع (5-1)، ما عجّل برحيل وإقالة المدرب الإسباني غوليين لوبيتيغي بعد شهور قليلة من تعيينه خلفا لصانع الأمجاد الفرنسي زين الدين زيدان.

في المقابل، لا يزال الترقب يسود حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء الأمسية من عدمه، فبالرغم من خوضه أمس الحصة التدريبية بشكل منفرد، إلا أن تواجده في التشكيلة الأساسية غير مؤكّد، حيث ستكون الساعات القادمة حاسمة في هذا الخصوص.

وستتكرر القمة إياباً في سانتياغو برنابيو في مدريد يوم 27 من الشهر الجاري.