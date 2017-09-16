شدد رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي على الطبقة السياسية ضرورة الابتعاد عن عديد المواضيع التي صنعت الجدل ولا تزال على الساحة في الآونة الأخيرة سيما ما تعلق بمرض الرئيس وأطروحة المدنية والعسكرية لكونها أمور أبعدت الجزائريين على الإطلاع بالمعلومات الحقيقية لبلادهم.

وقال غزالي إن الجزائر بحاجة إلى إعادة نظر في نظامها المؤسساتي بوصفه مشكلا ولا يمكن أن يأتي منه الحل لما تتخبط فيه البلاد من أزمات مشددا على المطالبين بالتغيير أن يكون هذا الأخير منظما وسلميا بعيدا عن سيناريوهات الفوضى.

ورسم رئيس الحكومة الأسبق في كلمته خلال مشاركته في الجامعة الصيفية للشبيبة الحرة للأرسيدي و التي انطلق فعاليتها أمس صورة سوداوية عن الواقع الاقتصادي للبلاد والذي قال أن كافة السياسات المتخذة لم تؤت أكلها وتخفف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد في ظل غياب بدائل من اقتصاد منتج كما شدد على ضرورة البحث عن الاستثمار في قطاعات أخرى مدرة للثروة كالطاقات المتجددة – على حد تعبيره- وأشار إلى أن السلطة القوية اليوم ستضعف أمام الواقع ومقبلة مستقبلا على نفاد مواردها المالية وذكر:”السلطة أقوى بالمال وبالسلاح لكنها ضعيفة أمام الواقع وسيأتي اليوم الذي ستنفذ فيه الموارد المالية”.

زينب بن عزوز