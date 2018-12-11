كعوان:الدولة “حريصة” على ترقية حرية الصحافة ودعم وسائل الاعلام

جدد وزير الاتصال جمال كعوان , اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التأكيد على أن الدولة “حريصة كل الحرص” على ترقية حرية الصحافة ودعم وسائل الاعلام في أداء مهامها. وقال السيد كعوان في كلمة ألقاها بمناسبة اشرافه على احتفالية الذكرى ال56 لتأسيس جريدة الشعب (11 ديسمبر 1962) أن “الدولة حريصة كل الحرص على ترقية حرية الصحافة ودعم وسائل الاعلام في أداء مهامها”, مستشهدا في هذا الشأن بمضمون رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة والتي جدد فيها حرص الدولة على “اعلام وطني احترافي وحر”. وبعد ان ذكر أن الاعلام الوطني ” يتحمل مسؤولية كبرى ” في التاريخ لنضالات شعبنا الأبي ونقل تضحياتها للأجيال الصاعدة, أوضح أن تاريخ 11 ديسمبر المتزامن مع تأسيس جريدة الشعب” سيظل محطة مشرفة من تاريخ الجزائر العريق الذي صنعه الشهداء الأبرار والمجاهدين الأشاوس” مشيرا الى ان حدث كمظاهرات 11 ديسمبر 1960 هو “عنوان بارز لمقاومة شعب بأكمله ورسالة للإنسانية جمعاء على عزيمته على نيل حقوقه في تقرير المصير والاستقلال”.