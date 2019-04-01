الإثنين , أبريل 1 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / كشف مخبأ للاسلحة بأدرار

كشف مخبأ للاسلحة بأدرار

Fella Soltani 1 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 89 زيارة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثني.

يحتوي هذا المخبأ على:

(01) رشاش ثقيل عيار 12,7 ميليمتر؛

(01) رشاش ثقيل من نوع PKT؛

(01) بندقية رشاشة من نوع FMPK؛

(01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛

(02) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف؛

(01) بندقية تكرارية؛

(11) قذيفة هاون عياري 82 ملم و60 ملم.

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ(1318) طلقة و(100) كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى، يضيف ذات المصدر.

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

قتيلان و30 جريح في انقلاب حافلة بخط الوادي- قسنطينة

خلف انحراف حافلة خط الوادي- قسنطينة، بالطريق الوطني رقم 48، الرابط  بين بلديتي الحمراية 110 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super