كشف مخبأ للاسلحة بأدرار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثني.

يحتوي هذا المخبأ على:

(01) رشاش ثقيل عيار 12,7 ميليمتر؛

(01) رشاش ثقيل من نوع PKT؛

(01) بندقية رشاشة من نوع FMPK؛

(01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛

(02) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف؛

(01) بندقية تكرارية؛

(11) قذيفة هاون عياري 82 ملم و60 ملم.

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ(1318) طلقة و(100) كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى، يضيف ذات المصدر.