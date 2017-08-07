استنكر كريم طابو ،الإصلاحات التي تحدث عنها وزير العدل الطيب لوح ،واعتبرها مجرد شعارات

وانتقد عدم تحرك الجهاز أمام كل الفساد والنهب للثروات والقيم والتعدي الممنهج ضد قيم وتاريخ الجزائريين.

هاجم امس كريم طابو الناطق الرسمي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس والأمين العام

الأسبق لجبهة القوى الاشتراكية، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر ،على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وزير العدل الطيب لوح واستنكر الانجازات السياسية والقضائية التي تتحدث عنها السلطة، واستنجد في حديثه بأشعار العراقي أحمد مطر.

واستنكر طابو حالة البؤس والفساد والظلم الذي تعيشه الجزائر قائلا “حالتنا هي حالة الكثير والكثير من البشر الذين يعانون من الظلم والاستبداد”.

و هاجم المتحدث تصريحات وزير العدل الطيب لوح الذي ثمن في آخر تصريح له الانجازات السياسية في الجزائر و الاصلاحات التي عرفها جهاز العدالة ،وتساءل كيف لوزير العدل ان “يقول ويكرر أن جهاز العدالة عرف تطور تاريخيا منذ تولي بوتفليقة الحكم”.

ووصف طابو حجم الفساد الذي انتشر في دواليب السلطة بالكبير،وعدد أوجه هذا الفساد والنهب قائلا “هذا الجهاز الذي لم يتحرك ساكنا أمام كل هذا الفساد والنهب للثروات والقيم والتعدي الممنهج ضد قيمنا وتاريخنا حتى أصبحنا اليوم المضحكة السياسية” وأضاف “اكيد أن النجاح الوحيد يسجل في هذا العقد هو جعل هذا البلاد مزرعة لكل اشكال الفساد بل مفرخه للانتهازية والشعوذة “.

وتفاعل مع منشور كريم طابو العشرات من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ،وطالب الكثيرون بالقصاص من المفسدين .

وكان كريم طابو الناطق الرسمي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس،والامين العام السابق لجبهة القوى الاشتراكية ، قد دعا منذ ايام إلى إقامة محاكمات شعبية للفاسدين، الذين استولوا على خيرات البلاد دون وجه حق، على أن يشارك في هذه المحاكمات محامون وكذا المدافعون عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المجتمع المدني، وأشار إلى أن الدافع للمطالبة بمثل هذه المحاكمات هو فشل الجهاز القضائي في التصدي للمافيا التي أنكت دواليب الدولة.

واستدل كريم طابو في حديثه للإعلام بتسريبات بانما بايبرز، التي تضمنت في قائمتها أسماء لرجال أعمال جزائريين تورطوا في الفساد، ولكنهم لم يحاكموا إلى حد اللحظة، رغم وجود أدلة دامغة تدينهم .

ودافع المتحدث عن حق الشعب، واستنكر استيلاء فئة معينة على خيرات البلاد دون وجه حق،وإلحاق الخسائر والنكسات بالاقتصاد الوطني .

رفيقة معريش