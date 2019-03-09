أحدث كريم طابو المنسق الوطني للاتحاد الديمقراطي للمواطنة غير المعتمد، مفاجأة بعد خروجه من اجتماع المعارضة الذي احتضنه أول أمس، حزب طلائع الحريات بسبب ما قال أن هناك أحزاب وشخصيات شاركت في النظام ودعمت الرئيس بوتفليقة في وقت سابق، وهي اليوم مع المعارضة تبحث عن تموقع بعيدا عن رغبة الشارع المنتفض.

انسحب كريم طابو منسق الاتحاد الديمقراطي للمواطنة غير المعتمد من اجتماع المعارضة، معتبرا أن الشعب الجزائري مع تغيير النظام ككل، في حين أن أحزاب المعارضة تتحدث عن المادة 102 وكأن الجزائر في وضع طبيعي بحسب طابو، كما انتقد المعارضة في قوله هناك فاصل زمني بين المعارضة والشعب، مشيرا بالقول أن هذه الأحزاب والشعب في توقيت غير واحد.

وقال كريم طابو المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي في تصريحات إعلامية، إنه “لم ينسحب اليوم من اجتماع للمعارضة”، بل من لقاء “أحزاب وكان من بينها الموالي للسلطة في الجزائر”. داعيا الأحزاب إلى المشاركة في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة خامسة، ومعتبرا أن “العهدة الخامسة انتهت وعلينا أن نفكر في مرحلة ما بعد بوتفليقة”.

وشارك في اجتماع المعارضة الذي احتضنه مقر حزب علي بن فليس، عدة وجوه أثارت الكثير من الجدل على غرار الأمينة العامة لحزب العمل لويزة حنون، التي لم تشارك في أي اجتماع مع المعارضة منذ سنوات طويلة ورئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي ووجه معروف في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة “الفيس” كمال قمازي.

فيما انسحب المجاهد لخضر بورقعة والسياسي كريم طابو أكدت أحزاب من المعارضة وممثلي نقابات مستقلة وشخصيات وطنية، خلال اجتماع لهم مساء اليوم الخميس تبني “حلول جزائرية تلبي المطالب الشعبية” معربين عن رفضهم لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الجزائري.

ودعا المشاركون في هذا اللقاء التشاوري الذي ضم 15 حزبا سياسيا و4 نقابات عمالية مستقلة وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيين وأكاديميين إلى “الدخول في مرحلة لتهيئة المناخ والإطار القانوني لتوفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار. واكدوا “رفضهم أي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية للجزائر”.

وحذر المشاركون, بعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات, من الدعوات “غير البريئة القادمة من خارج الوطن” مؤكدين ضرورة “مرافقة الحراك الشعبي السلمي الحامل للقيم الأصيلة للشعب الجزائري والذي يعكس تطلعاته العميقة والحقيقية في الحرية لتحقيق أهدافه لاستكمال المسار التاريخي للاستقلال وتثبيت قيمه النوفمبرية”.

وأكد المشاركون الذين اجتمعوا بمقر حزب طلائع الحريات –حسب ما جاء في البيان الختامي الذي توج هذا الاجتماع– على تبني “حلول جزائرية تلبي المطالب الشعبية”.

إسلام.ك