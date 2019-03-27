كريمة نايت تفتتح مهرجان شرم الشيخ الدولي يوم السبت المقبل بمصر

يرتقب أن تتفتح الفنانة الجزائرية كريمة نايت، النسخة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك مساء السبت المقبل، حيث تتغنى خلال الحفل بأغنيتها الشهيرة “سلام”.

وحسب مواقع إعلامية مصرية، تتواجد كريمة نايت حاليًا في مصر، للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد “وحداني”، بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، والذي تعمق خلال موسيقاه في جذور الفلكلور العربي مع مزجه بروح موسيقية معاصرة، واعتماده على عدد من الآلات التقليدية المصرية، مع بصمات الجيتار والكمانجة والكيبورد البركشن والدرامز و”تاتش” المزيكا الإلكترونيك.

ص ك