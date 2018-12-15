أفاد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن الجزائر ستكون عاجزة عن تصدير الغاز لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بسبب كثرة الطلب المحلي.

وقال قيطوني، خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اول امس الخميس، أن الإستهلاك المحلي للغاز مرتفع للغاية، وبسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها الجزائر عمدت شركة سونلغاز إلى ترشيد الإنفاق، وهو ما ساهم بشكل تلقائي في تأخر انجاز العديد من المشاريع كشبكات النقل. وفي سياق آخر اعتبر المتحدث أن عملية ربط المناطق المعزولة بشبكات الغاز جد صعبة ومكلفة للغاية، ما يستحلي تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أنه لا بد من اللجوء إلى غاز البروبان لتغطية المناطق التي يصعب الوصول إليها، إضافة إلى السماح بتصدير الغاز.

بالمقابل، أشار وزير الطاقة إلى أن نسبة الربط بالغاز الطبيعي قد بلغت 62 بالمئة على المستوى الوطني فيما وصلت نسبة إيصال الكهرباء للمواطنين إلى 99 بالمئة، لافتا إلى إن عملية مد شبكات الربط بالغاز الطبيعي مكلفة جدا وأن الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية يصعب من تغطية كل مناطق الوطن خاصة في ظل الوضع المالي الحالي.

واضاف قيطوني أن الجزائر تنتج 230 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي منها 50 مليارمتر مكعب موجهة للإستهلاك المحلي وهي نسبة اعتبرها المتحدث كبيرة جدا مقارنة بما يتم استهلاكه، مضيفا أن 50 إلى 55 بالمئة تصدر للخارج بينما يتم الاحتفاظ ب 30 بالمئة منها في الآبار.

عمر ح