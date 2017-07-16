بلعيد عبان يجيب فيه عن تساؤلات: من؟ كيف؟ لماذا؟ وماذا بعد؟: كتاب “حقائق دون طابو حول اغتيال عبان” قريبا في المكتبات

سيكون القراء ولاسيما المهتمون منهم بالأحداث والوقائع التاريخية الخاصة بالحركة الوطنية وثورة التحرير على موعد مع صدور كتاب جديد للبروفيسور بلعيد عبان يتناول ميكانيكية اغتيال مهندس الثورة الجزائرية عبان رمضان. الكتاب الذي سيطل على جمهور القراء قبل نهاية هذا الشهر تحت عنوان: “حقائق دون طابو ..اغتيال عبان رمضان.. من وكيف ولماذا وماذا بعد؟”

في ثنايا الكتاب يتحدث البروفيسور بلعيد عبان عن حيثيات اغتيال رمضان عبان ويقدم تفاصيل مثيرة عن سيرورة الاغتيال منذ ميلاد الفكرة قبل ما يقارب العام من تنفيذها وكيف تم التخطيط لها وكيف تم تنفيذها وأكثر من كل هذا سيميط الكتاب اللثام عن المدبرين والمنفذين والغرض من الإصرار على إنهاء مسار رجل ملأ دنيا الثورة وشغل كل قادة ثورة التحرير في الداخل والخارج.

ويأتي هذا الكتاب بمناسبة إحياء الذكرى الستين لاغتياله في 27 ديسمبر 1957 بتيطوان المغربية وتعتزم عائلة عبان إقامة مراسيم جنازة الغائب أيام 27 و 28 و 29 ديسمبر من هذه السنة وستكون مناسبة لإعلان العائلة طي صفحة الاغتيال نهائيا.

ويعد هذا الكتاب الجديد الحلقة الأخيرة من سلسلة كتب أصدرها المؤلف باللغة الفرنسية حول عبان رمضان أولها كتاب “مقاومات جزائرية” تلاه كتاب “بن بله كافي بن نبي ضد عبان أسباب الحقد الدفين” وهو مترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان “لماذا العدوان على ذاكرة عبان رمضان” وثالث كتاب صدر للمؤلف كان كتاب “غيوم حول الثورة عبان في قلب العاصفة” فصولا حول سيرة عبان رمضان من البيئة التي احتضنت ميلاده إلى مشاركته في الحركة الوطنية والثورة التحريرية وترك أمر اغتياله ليفرد له كتاب خاص هو هذا الكتاب الذي سينزل قريبا إلى السوق.

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