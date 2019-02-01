رد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، مؤكدا أن كبح الاستيراد بعد اللجوء لتركيب السيارات يعد خيارا صائبا لانه ستم توفير الاف مناصب الشغل.

وأفاد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ان مشاريع تركيب السيارات في الجزائر ستساهم في خلق مناصب الشغل و التقليص من البطالة مشيدا بما حققته الجزائر في المجال الصناعي وخاصة في ميدان تركيب السيارات.

واستشهد سيدي السعيد اول امس من ولاية بمصنع مجمع (غلوبال غروب) لتركيب سيارات “كيا” و حافلات “هيونداي” الذي سيوفر أزيد من 20 ألف منصب عمل خلال 4 سنوات. ووجه الأمين العام للـ” اوجيتيا” كلامه لمنتقدي سياسات تركيب السيارات في الجزائر قائلا انه ” اذ بقينا نعتمد على استيراد السيارات، 20 الف شاب كان سيبقى بلا عمل”.

و تم مساء الأربعاء الماضي بباتنة التوقيع على اتفاقيات في مجال التشغيل والتكوين والمناولة بحضور وزيري العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي مراد زمالي والطاهر حجار إلى جانب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.

كما جرى في هذا السياق بمصنع تركيب السيارات (كيا) ببلدية جرمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجمع (غلوبال غروب) والوكالة الوطنية للتشغيل ممثلة في مديرها العام تتعلق باستحداث 2500 منصب شغل ضمن مساعي هذا المجمع الرامية إلى فتح 10 آلاف منصب شغل في آفاق 2020 بالإضافة إلى اتفاقية أخرى بين مؤسسة (كيا) وجامعتي باتنة1 و 2 لتكوين 500 متخرج جامعي بكوريا الجنوبية في التخصصات المتعلقة بصناعة السيارات.

عمر ح