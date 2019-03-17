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كاميسا كامارا في زيارة إلى الجزائر اليوم

Fella Soltani 17 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 107 زيارة

تقوم وزيرة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  لجمهورية مالي كاميسا كامارا بدءا من هذا الأحد بزيارة رسمية إلى الجزائر  بدعوة من نائب الوزير الاول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة حسبما أفاد به الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات البيان أن هذه الزيارة التي تدوم يومين تندرج في إطار “تعزيز العلاقات المتميزة للصداقة و التعاون و الجوار القائمة بين الجزائر و مالي”, مضيفا أنها تسمح للطرفين بإجراء تقييم لواقع تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وأضاف ذات المصدر أن زيارة كاميسا كامارا بالجزائر ستسمح “بدراسة  التعاون الثنائي وسبل وطرق تعميق المبادلات الاقتصادية والتجارية من أجل إعطاء  بُعد أكبر للشراكة الجزائرية المالية”.

 

كما ستمثل هذه الزيارة فرصة للوزيرين لتوطيد تقاليد التشاور بين الجزائر  ومالي حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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