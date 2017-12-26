أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ”كاسنوص”، عن اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية للمتعاملين الخواص في قطاع النقل من سائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص خلال سنة 2018، قصد تشجيعهم على الانتساب للصندوق ودفع اشتراكاتهم السنوية، بعد تسجيل عزوف غالبيتهم الذي دام لعدة سنوات.

وأوضح المدير العام للصندوق عاشق يوسف شوقي ،أمس، خلال الندوة الصحفية المنظمة على هامش الأيام التحسيسية المفتوحة حول الضمان الاجتماعي لغير الأجراء تحت تنظيم الوكالة الولائية للجزائر شرق بمحطة الخروبة، بأن من بين هذه التسهيلات والإجراءات التحفيزية المستحدثة من قبل الصندوق”جدولة الديون المترتبة عن سنوات نشاطهم” بالإضافة الى حصولهم على خصم بنسبة 50 بالمائة من ضريبة التأخر المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أو الإلغاء الكلي لبعض الحالات المبررة بأسباب قاهرة بمجرد التقدم الى الصندوق لدفع اشتراكاته وعدم البقاء في وضعيات غير قانونية وذلك قبل تاريخ الـ31 ديسمبر الحالي.

هذا ودعا شوقي أيضا كافة سائقي الأجرة الى التقدم الى مكاتب الصندوق عبر ولاياتهم من أجل الانتساب إليه وتأمين أنفسهم، مستغربا عن قيام العديد منهم الى تأمين سياراتهم و تحاشي تأمين أنفسهم بالرغم من أنها الخطوة التي من شأنها تأمين حياته وحياة عائلته بعد التقاعد، مبرزا في السياق ذاته بأن الاشتراك السنوي الذي سيقدمه الناقلون سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط سيمكنهم من الاستفادة من الحقوق المترتبة عن الانتساب للصندوق ودفع الاشتراكات، بمنح بطاقة الشفاء لهؤلاء المؤمّنين الجدد في ظرف قياسي، للاستفادة من تعويض الأدوية لهم ولذوي الحقوق من زوجة وأبناء،وأضاف بأن الصندوق سيتخذ إجراءات تسهيل عملية دفع اشتراكات سائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص لديه بمنحهم امكانية تقديم الشطر الأول من هذه الاشتراكات قبل 30 جوان المقبل على أن يقدم الشطر الثاني منها بالتقسيط إلى غاية شهر ديسمبر.

و افاد عاشق في رده عن عدد سائقي الأجرة المنتسبين للصندوق والذين يقومون بدفع اشتراكاتهم بطريقة دائمة، بأن نصف العدد الاجمالي لهم والمقدر بـ97 الف سائق سيارة أجرة فقط من يدفعون اشتراكاتهم لدى الصندوق، مشيرا الى أن التسهيلات التي يمنحها الصندوق سيما في السنوات الأخيرة ساهمت في رفع عدد المشتركين، والذي قفز من 450 ألف مشترك في سنة 2014 إلى 900 ألف في 2016 مشيرا لأهمية التأمين لدى الجزائريين،منهيا الى علم السائقين بأن دفع الاشتراكات إجراء إجباري.

وأكد يوسف شوقي في الحديث عن الحالات التي لم يتم فيها دفع الاشتراكات من قبل غير الأجراء، أنه تم تسجيل 300 ألف إعذار في هذا الشأن خلال سنة 2017 مشيرا إلى أن مراكز الضمان الاجتماعي مفتوحة إلى غاية نهاية الشهر الحالي للسماح للمعنيين من دفع اشتراكاتهم المتأخرة، كما صرح شوقي بتوقعه بأن يتم تحقيق صندوق “الكاسنوص” لحصيلة مالية تفوق تلك التي تم تحقيقها السنة الماضية والتي بلغت 70 مليار دينار.

وفاء مرشدي