كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة الالكترونية،هدى فرعون أنه و بعد أشهر طويلة من الانتظار و الترقب، تم الانتهاء أخيرا من المشاورات حول كابل الانترنت وهران فالنسيا وقالت الوزيرة ان المفاوضات كانت طويلة ومعقدة بين السلطات الجزائرية والاسبانية وتم الانتهاء تقريبا من كل الشروط وأكدت ان اللقاء الأخير سيتم الاسبوع القادم بين الجهتين.

واكدت فرعون أن هذا المشروع الجديد الرابط بين فالنسيا الإسباني و وهران، ستنتهي المشاورات عليه خلال الأسبوع القادم فيما سيرى النور تقريبا بداية جانفي 2018 و سيدخل هذا الخط الجديد حيز الخدمة حسب الوزيرة سيساهم بالتدريج التقليل من الضغط الرهيب على شبكة الأنترنت في الجزائر على كابل عنابة.

هذا وتحدثة الوزيرة عن مشروع “ميديكس” وقالت أن هذا الاخير أيضا كابل جديد المشاورات حوله متواصلة ويمتد عبر خط بيكين ويمر عبر العديد من الدول الأوربية، واكدت الوزيرة في كلمة لها خلال ردها في الجلسات العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،أن هذه المشاريع كلها سطرتها الدولة لتحسين خدمت التدفق وسترى النور قريبا.

رزاقي.جميلة