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“كأس الجزائر”: تأجيل قرعة نصف النهائي إلى يوم الأحد المقبل بعدما كانت يوم السبت

Sabrina Kerkouba 4 أبريل 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 248 زيارة

 

                                                                                                  

تأجلت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم “أكابر” الى يوم الأحد 7 أفريل ابتداء من السادسة بالجزائر العاصمة، بعدما كانت مقررة السبت 6 أفريل على التاسعة، حسب ما كشفت عنهالاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، على موقعها الرسمي.

وأفادت الفاف في بيان لها “قصد السماح لمسؤولي فريق شباب قسنطينة حضور عملية القرعة الخاصة بالدور نصف نهائي كأس الجزائر (طبعة 2019)، قررت اللجنة المكلفة بتنظيم هذه المنافسة تأجيل العملية من السبت 6 أفريل الى الأحد 7 أفريل على الساعة السادسة مساء، بمقر .التلفزيون العمومي الجزائري”،حيث  ستجرى مباريات الدور نصف النهائي ذهابا و إيابا خلال شهر أفريل الجاري

وتأهلت الى المربع الذهبي كل من أندية وفاق سطيف، شباب قسنطينة، شباب بلوزداد وشبيبة بجاية، التي أقصت على التوالي اتحاد عنابة، مولودية وهران، نصر حسين داي و نادي بارادو.

                                                  

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