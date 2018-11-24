رافع وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، لتوفير سياسات استباقية تحد من اللامساواة في نشر الطاقة، واشار قيطوني على مسمع وزراء حكومات العالم، خلال مشاركته الخميس، ببرشلونة في المنتدى الوزاري السادس للغاز، الذي نظمه المنتدى الدولي للطاقة والاتحاد الدولي للغاز إلى أنه لمواجهة النمو العالمي، هناك تحدّيين يستحقان إبرازهما، وهما الوصول إلى الطاقة والتأثير البيئي. وعن التحدي الأول، قال إنه على الرغم من أهمية دور الطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب يوجد حوالي مليار شخص، ولا يزال يتعذر الوصول إلى الكهرباء و2.5 مليار شخص يستخدمون الطاقات التقليدية، مثل الخشب أو فضلات الحيوانات لأغراض الطهي والتدفئة. وأضاف ” هذه الأرقام تبين لنا أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به، لتوفير سياسات استباقية تحد من اللامساواة. وفيما يتعلق بالتحدي الآخر المتعلق بالتأثير البيئي، قال إن الغاز الطبيعي جزء من المعادلة المؤدية إلى نمو شامل ومستدام.

بالمقابل، سلط الوزير الضوء على القيود التي تحول دون نمو صناعات الغاز، بما في ذلك المنافسة التي يواجهها في جميع القطاعات ولهذا السبب ، قال الوزير “يتطلب الغاز الطبيعي تنفيذ سياسات الطاقة التي تعزز حماية البيئة، وتعوض القدرات الاحتياطية في الكهرباء.

عمر ح