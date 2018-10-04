دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني لضرورة مراجعة سياسة دعم الطاقة المنتهجة من قبل الحكومة، مشيرا إلى باتت تثقل كاهل الحكومة. وقال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، خلال مؤتمر عربي للطاقة في مراكش إنه ينبغي على الجزائر أن تقلص دعم الطاقة أكثر لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأشار قيطوني إن ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة يجب مواجهته بإصلاح نظام الدعم تدريجيا، وتابع أن الجزائر تنفق 15 مليار دولار سنويا على دعم النفط، بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى على دعم الغذاء والخدمات الصحية.

ومعلوم أن الحكومة كانت قد زادت في اسعار الوقود بعد أن عانت من تراجع إيرادات الطاقة من 2014 إلى 2017، وتحدثت عن إصلاح نظام الدعم، لكنها أبقت حتى الآن على برنامج للرعاية الاجتماعية تزامنا مع الاستحقاق الانتخابي أفريل المقبل.

وحملت مسودة قانون المالية لسنة 2019، التي صادق عليها رئيس الجمهورية مؤخرا، زيادة ميزانية الدعم بنسبة 0.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 16 مليار دولار، مقابل 1.76 تريليون دينار للعام 2018. ووفق البيانات، يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64% من إجمالي ميزانية الدعم.

عمر ح