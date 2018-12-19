دعا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الشركات المالطية والشركاء الاقتصاديين المالطين، لاقتناص الفرص التجارية الموجودة في الجزائر، والاستثمار فيها، في وقت وقع الطرفان ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الطاقة.

وفي الكلمة التي ألقاها، أمس، خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-المالطي، قال أن علاقات البلدين تاريخية وعميقة، كما رحب بالتعاون الإقليمي ، مؤكدا أن الجزائر ومالطا دافعتا دائما عن وجهات نظر تتقاربان حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية. وأضاف ” أدرك التزامنا المشترك بتعزيز شراكة أورو-متوسطية حقيقية، وهي قضية ذات أهمية خاصة والتي يشكل إطارها 5 + 5″. لافتا إلى إن إنشاء مجلس الأعمال الجزائري المالطي، سيساهم في إطلاق وتطوير شراكات مباشرة بين شركات كلا البلدين.

في سياق متصل، وقعت الجزائر ومالطا، ثلاث مذكرات تفاهم، تخص مجال الطاقة، وقد رحب الطرفان بمضمون الدورة، التي كانت فرصة لتعميق الحوار، وتقييم حالة التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الطرفان إلى بذل كل الجهود، ليتم عقد اللجنة المشتركة في المستقبل، بشكل أكثر انتظامًا، في إطار الحوار الدائم بين الحكومتين ومجتمع أعمال البلدين. ووصف الطرفان العلاقات بين الجزائر ومالطا بالتاريخية والعميقة، حيث أشارا أن البلدين لطالما حافظا على العلاقات الودية، المبنية على الثقة والتعاون. كما أشار الطرفان إلى أن البلدين سيواصلان بناء علاقة متوازنة ومفيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار القرب الجغرافي والانتماء إلى منطقة البحر المتوسط والتراث التاريخي الغني.

عمر ح