استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني مساء يوم الأحد سفيري بولونيا وتركيا بالجزائر السيدين فيتولد سبيردوفتش و محامد بوروي على التوالي حيث تباحث رفقتهما حول سبل دعم و تعزيز التعاون الطاقوي مع الجزائر حسبما أفاد به امس بيان للوزارة .

وقد تطرق الوزير بمعية السفير البولوني فيتولد سبيردوفتش الى علاقات التعاون بين الجزائر و بولونيا في مجال الطاقة و خصوصا قطاع المحروقات و بحث سبل دعمها و تقويتها .

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات “التقليدية والممتازة” التي تربط البلدين مشيرين إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات الطاقوية في كلا البلدين للعمل المشترك في هذا المجال.

في هذا الصدد دعا قيطوني الشركات البولونية لاستغلال الفرص المتاحة في الجزائر خصوصا في نشاطات استكشاف واستغلال النفطي مطالبا منها المشاركة في المناقصات التي يرتقب أن يطلقها القطاع .

بدوره أبدى سفير بولونيا بالجزائر اهتمام مؤسسات بلاده بالعمل في الجزائر و تجسيد مشاريع بالشراكة مع المؤسسات الجزائرية – يضيف نفس المصدر.

من جانب آخر تناولت محادثات الوزير مع سفير تركيا بالجزائر واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين التي وصفت ب”الممتازة”ي حيث تم بحث آفاق وسبل تطويرها .

وفي هذا الصدد عبر قيطوني عن ارتياحه لعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين سوناطراك والشركة التركية “بوتاس” داعيا الشركات التركية الى المشاركة في مناقصات القطاع .

و أبرز بورويي الذي أعرب بدوره عن ارتياحه لعلاقات التعاون بين البلدين اهتمام الشركات التركية في مواصلة العمل والاستثمار في الجزائر في إطار مشاريع ذات مصلحة مشتركة حسبما أفاد به البيان.

ق.و