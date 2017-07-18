استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم امس الاثنين سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون أورورك حيث تناولت المحادثات سبل دعم و تعزيز التعاون الطاقوي بين الطرفين حسبما أفاد به بيان للوزارة .
وقد تطرق الجانبين الى مجالات التعاون و الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي خصوصا في القطاع الطاقوي فضلا عن محادثاتهما حول آفاق دعم و تطوير الاستثمارات البينية .
كما تحادث الطرفان حول ضرورة مواصلة الحوار الرامي الى تعزيز جاذبية السوق الجزائرية يضيف ذات المصدر.
وفي هذا الصدد أبرز قيطوني و سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا في قطاع المحروقات و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و التكامل و الاندماج المتدرج لأسواق الطاقة و نقل التكنولوجيا و التنمية المحلية يضيف بيان الوزارة.
ق.و
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قيطوني وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون الطاقوي
قيطوني وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون الطاقوي
تطرقا إلى مجال الشراكة الاستراتيجية:
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