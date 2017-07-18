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قيطوني وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون الطاقوي

تطرقا إلى مجال الشراكة الاستراتيجية:
قيطوني وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون الطاقوي

eldjazair 17 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 23 زيارة


استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم امس الاثنين سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون أورورك حيث تناولت المحادثات سبل دعم و تعزيز التعاون الطاقوي بين الطرفين حسبما أفاد به بيان للوزارة .
وقد تطرق الجانبين الى مجالات التعاون و الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي خصوصا في القطاع الطاقوي فضلا عن محادثاتهما حول آفاق دعم و تطوير الاستثمارات البينية .
كما تحادث الطرفان حول ضرورة مواصلة الحوار الرامي الى تعزيز جاذبية السوق الجزائرية يضيف ذات المصدر.
وفي هذا الصدد أبرز قيطوني و سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا في قطاع المحروقات و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و التكامل و الاندماج المتدرج لأسواق الطاقة و نقل التكنولوجيا و التنمية المحلية يضيف بيان الوزارة.
ق.و

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