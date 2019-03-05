ابرم مجمع سونلغاز و الشركة الليبية “جينيرال ايليكتريستي أوف ليبيا (جيكول)”، أمس ،اتفاقية تعاون هدفها إرساء “شراكة مستدامة” في مجال إنتاج الكهرباء بليبيا، و تصدير هذه الطاقة إلى هذا البلد الجار.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب و الرئيس المدير العام لشركة جيكول، عبد المجيد محمد حمزة، وهذا بحضور وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني و المكلف بالأعمال لدى سفارة ليبيا بالجزائر.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم سونلغاز بتوفير خدمات للشريك الليبي و التي تتمحور عموما حول “صيانة محطات إنتاج الكهرباء بليبيا و التركيب و إطلاق محطات إنتاج الكهرباء بكل الأشكال في هذا البلد”.كما تلتزم سونلغاز بـ”التكوين في مجال تسيير و صيانة المحطات و إطلاق مشاريع جديدة و كذا تقديم المساعدة في أي ميدان أخر يخص الإنتاج الكهربائي”.

و قد أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على هامش توقيع الاتفاقية الجزائر أن الجزائر تسعى لتصدير الكهرباء إلى ليبيا، و قال أن “الجزائر وليبيا مرتبطتان بروابط الإخوة والروابط الاستثنائية التي نرغب في تعزيزها باستمرار من أجل خدمة مصالح شعبي البلدين” و أضاف” إرادتنا هي صادقة لتعزيز التعاون الثنائي والعمل معا لتطوير علاقاتنا الاقتصادية في مجال الطاقة من خلال مشاريع الشراكة” و”ومن هذا المنطلق نعمل على تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا”

من جانبه قال الرئيس المدير العام لسونلغاز محمد عرقاب انه ” قد مضى عام ونصف ونحن نتفاوض معهم شريكنا الليبي لإنشاء شراكة في إنتاج الكهرباء في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بصيانة وإصلاح قطع الغيار ، بما في ذلك الأجزاء من أنابيب الغاز و الأنابيب البخارية وأيضا محطات الطاقة”.

رزيقة.خ