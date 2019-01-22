قال وزير الطاقة، مصطفي قيطوني، أن عدم ترشيد استهلاك الطاقة ومنها الكهرباء يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، و أشار إلى انه تم صرف مبلغ 2 مليار دولار خلال شهرين فقط في فصل الصيف، و قال أن مصالحه تعمل على معالجة وضعية الاستهلاك الحالية بين صغار و كبار المستهلكين، ودعا إلى استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة بشكل أكبر.

وأوضح قيطوني، أمس، خلال ندوة صحفية حول سوق الغاز والكهرباء في العاصمة، اليوم، أن مصالحه تعمل على معالجة وضعية الاستهلاك الحالية بين المستهلكين الصغار والكبار، ودراسة إمكانية منح الدعم الاجتماعي للكهرباء لمستحقيه فقط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشدد قيطوني، على ضرورة ترشيد الإستهلاك لدى المواطنين موضحا أن الجزائر لا تملك نموذجا لاستهلاك الطاقة، وأن المواطن ليس على دراية كافية بالإستهلاك الواعي للكهرباء، مؤكدا أن تكلفة التبذير جد مرتفعة، و أشار الوزير إلى أن السعر الحقيقي للكهرباء هو 12 دينار، يدفع منها المواطن 4 دنانير، بينما تتكفل الدولة بدفع 8 دنانير المتبقية.

من جهة أخرى، استعرض المتحدث بالأرقام واقع إستهلاك الكهرباء والغاز في الجزائر، حيث أكد أنه يتم استعمال حوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يتم استهلاك 10 مليار متر مكعب منها من قبل المواطنين، بينما تستهلك المؤسسات الكبرى حوالي 15 مليار، وتتجه حوالي 20 مليار متر مكعب في صناعة الكهرباء، والتي يتم إنتاجها بواسطة الغاز من أجل تقليل الإستهلاك.

وعن خطط الإنتاج، كشف وزير الطاقة عن إنتاج حوالي ألفي ميجا واط من الكهرباء قبل سنة 2020، موضحا أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 98 بالمائة، في حين قفزت نسبة تغطية الغاز الطبيعي من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 62 بالمائة.

وبخصوص التصدير، كشف قيطوني عن وضع خطة لإنشاء كابل بحري يوازي أنبوب الغاز لتصدير الكهرباء للخارج، بغية تقوية شبكة التصدير الحالية لـ 8 آلاف ميجا واط، كونها لا تسمح حاليا بتصدير سوى 400 ميجا واط، ودعا المسؤول الأول عن قطاع الطاقة إلى استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة بشكل أكبر، موضحا أن الاستثمار في 1 ميجا واط يمكن أن يوفر 30 ألف منصب عمل.

رزيقة.خ