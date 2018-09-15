كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن الجزائر ستقوم بتصدير 35 بالمائة من إنتاج الوقود المحلي إلى الدول الإفريقية بداية من سنة 2023. وأفاد قيطوني خلال ندوة صحفية في إطار زيارة عمل إلى ولاية سعيدة أن “الجزائر ستشرع بداية من سنة 2023 في تصدير نسبة 35 بالمائة من مادة الوقود إلى الدول الإفريقية”، مضيفا أن “البلاد تسير نحو تحقيق اكتفائها الذاتي في مادة الوقود حيث يتم تكرير وإنتاج على المستوى المحلي 11.5 مليون طن من الوقود”.مشددا على أن “الجزائر كانت تسجل عجزا في مادة الوقود يقدر بـ 3.5 مليون طن سنويا بتكلفة مالية تقدر 2 مليار دولار”، مؤكدا “أنه سيتم القضاء على هذا العجز خلال شهر ديسمبر القادم”. وفي السياق ذاته افاد قيطوني إلى أنه سيتم” قريبا” الشروع في إبعاد محطات تخزين مادة سيرغاز إلى خارج المدن عبر مختلف ولايات الوطن.وأوضح أنه “قد تم إعداد برنامج سينفذ في القريب العاجل لإبعاد جميع المحطات الخاصة بتخزين مادة سيرغاز والقريبة من السكان إلى خارج المدينة عبر مختلف ولايات الوطن”.وأشار وزير الطاقة “أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية في كل ولاية من أجل توفير قطع أرضية خارج النسيج الحضري لاحتضان محطات سيرغاز التي سيشرع في إبعادها عن المدينة حفاظا على سلامة السكان”.

عمر ح