أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية أوبك الذي سيعقد يومي 22و23 سبتمبر الجاري بالجزائر “هام” وسيسمح بـ “معرفة وضعية السوق العالمي للنفط والعمل على الحفاظ على توازنه.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية2018-2019 لمجلس الأمة، أمس، أن الاجتماع المرتقب في سبتمبر الجاري هو “لقاء عادي لوزراء النفط في منظمة أوبك للنظر في كيفية سير سوق النفط, و الاطلاع على نتائج الأشغال التي قامت بها اللجان الرئيسية و الفرعية المكلفة بهذا الملف”.

وحسب قيطوني فإن الاجتماع لا يتطرق إلى منحنيات الأسعار و تطوراتها الأسعار، بل سيعكف على دراسة وضعية السوق و سبل الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، و أضاف قائلا:” حاليا نلمس توازنا بين العرض والطلب و في اعتقادي فان وجهات النظر ستكون متقاربة جدا وسنخرج من هذا الاجتماع بقرارات موحدة “.

و اعتبر الوزير هذا الاجتماع بمثابة “عيد ميلاد ثاني” للمبادرة والقرار التاريخي المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2016 بالجزائر حيث سمح مسار الاجتماعات التي عقدت لاحقا بتحقيق استقرار في الأسعار كما سمحت لأوبك ” بأن تكون لديها نظرة موحدة مشتركة ومتقاربة”.

وحسب الوزير فسيتم خلال هذا الاجتماع تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عرفانا بمجهوداته التي مكنت من تحقيق هدف استعادة سوق النفط العالمي لتوازنه.

وكانت الدول المصدرة للنفط قد توصلت في 28 سبتمبر 2016 خلال لقاءها بالجزائر إلى “اتفاق تاريخي” لتخفيض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار التي تراجعت بسبب العرض المفرط في الأسواق أين تقرر خفض الإنتاج إلى ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا.

من جانب اخر، و بخصوص قانون المحروقات قال أن المسودة الأولى لمشروع قانون المحروقات الجديد ستكون جاهزة في نهاية ديسمبر 2018 قائلا”مشروع قانون المحروقات مازال قيد الدراسة وأن المسودة الأولى لمشروع القانون ستكون على الأرجح جاهزة نهاية ديسمبر المقبل” مؤكدا أن ” كل الأمور تسير على ما يرام”.

وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إدماج الشباب المتخرجين من مختلف المعاهد و مؤسسات المتخصصة للعمل في قطاع المحروقات، أوضح الوزير أن “المجال البترولي جد واسع وأن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أمامهم عمل كبير للقيام به ” و أشار إلى أن القطاع سيقوم باقتراح ميادين جد هامة ستتيح للمؤسسات المحلية النشاط ضمنها وبالتالي إدماج الشباب الجزائري المتخرج فيها.

وفي سؤال آخر حول ما أذا كانت الحكومة تعتزم إدراج زيادات جديدة في أسعار منتجات الطاقة (الوقود و الكهرباء) في إطار مشروع قانون المالية 2019 ، قال قيطوني :”استبعد أن تكون فيه زيادات في أسعار الوقود آو الكهرباء والغاز في مشروع قانون المالية 2019

ر.خ