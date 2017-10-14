

جدد أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الممتعضين من سياسة الأمين العام جمال ولد عباس مطالبتهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته الرئيس الفعلي للحزب بضرورة التدخل ووضع حد لحالة الفوضى والممارسات والسياسات الإقصائية التي طبعت عملية إعداد القوائم الإنتخابية داعيين المناضلين للالتفاف حول مبادرة تصحيح مسار الحزب و تفعيل ريادته .

وكشفت مصادر ل ” الجزائر” عن أن بعض أعضاء اللجنة المركزية غاضبون على الوضعية الكارثية التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني على جميع المستويات والتردي المسجل على جميع الأصعدة: النظامية منها والسياسية و الأخلاقية التي أثرت سلبا على الأداء النضالى للحزب و تماسك مناضليه و فقدانه للمصداقية لدى الرأي العام بسبب الإقصاء التام للهيئات والهياكل القيادية و القاعدية و مصادرة والطمس المتعمد للقانون الأساسي والنظام الداخلي و أدبيات الحزب ومرجعياته وتغييب القيم وتفاقم ظاهرة المال الفاسد وشراء الذمم و المحسوبية و كل أشكال الرشوة. .

وقالت المصادر ذاتها على أن أعضاء اللجنة المركزية طالبوا بتشكيل لجنة من ذوي الإختصاص توكل لها مهمة جرد الممتلكات والحسابات المالية للحزب مع محاسبة المتورطين في تعاطي الرشوة أثناء إعداد ووضع قوائم المترشحين لاستحقاق ماي 2017.

زينب بن عزوز