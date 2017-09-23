أعلن المناضل في جبهة التحرير الوطني، باديس بوالودنين تجميد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تعبيرا منه –كما قال عن “الوضع المتردي الذي أصبح عليه الحزب جراء تصرفات بعض أولئك الذين لا ضمير لهم، ومن تحول الحزب إلى مرتع للفوضى والانتهازية وتحقيق المنافع والمآرب الشخصية بلا حسيب ولا رقيب”.

وسرد المناضل في بيان تحوز”الجزائر” نسخة منه إعلان تجميد عضويته حقائق عما يحدث في الافلان يتهم فيها القيادة الحالية بتسيير الحزب “بممارسات غير مسؤولة وغير مسبوقة بالدوس والالتفاف على كل مبادئ الحزب وقوانينه”.

وذكر صاحب البيان أن قيادات الافلان مكنت “لأصحاب المال الفاسد لتسيير شؤون الحزب وتمكينهم من ترتيب حتى قوائم الترشيحات”، وأضاف “لنسجل بكل سخط وتذمر ما يحدث على مستوى محافظة ميلة وما يقوم به محافظ الحزب من تجاوزات خطيرة بتواطؤ من طرف المشرف عضو المكتب السياسي عبد القادر زحالي وكذا سكرتيرة الأمين العام، جراء إعداد قوائم الترشيحات للمحليات المقبلة بعد إقباله على إقصاء 70 بالمئة من أبناء الحزب واستبدالهم بمهاجرين متجولين من أحزاب أخرى”.

وجاء في مضمون بيان تجميد العضوية الذي تلقينا نسخة منه ” أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه حزبنا العتيد اليوم بسبب الممارسات الخطيرة وغير المسبوقة من طرف القيادة الحالية القائمة على تسيير شؤونه بالدوس والالتفاف على القوانين والمبادئ والنظم الداخلية، واستبدال ذلك بمزاعم وتبريرات لا تستند لأي منطق، عدا خدمة المصالح الشخصية بأسلوب الولاءات العشائرية والزبائنية وشراء الذمم”.

هذا الانحراف وتلك التجاوزات – يقول عضو اللجنة المركزية للأفلان، باديس بوالودنين- امتدت لتهز أوصال الحزب على المستوى المحلي، فولاية ميلة التي كانت معقلا أفلانيا، هاهو الحزب يتكبد فيها أكبر الخسائر، ويتلقى فيها أقسى الطعنات والضرب بمصداقيته من طرف المحافظ الذي وجد ضالته في الوضع السائد مركزيا، وجعل من القوائم الانتخابية سجلات تجارية بتواطؤ مفضوح مع المشرف على الانتخابات المحلية بالولاية، عضو المكتب السياسي عبد القادر زحالي وسكريتيرة الأمين العام، بالقيام بإقصاء 70 في المائة من مناضلي الحزب الأوفياء واستبدالهم بمهاجرين متجولين قادمين من أحزاب أخرى ومنتخبين وأميار سابقين فاشلين ومنبوذين في الوسط العام بين المواطنين، بمن فيهم مسبوقين قضائيا.

ولفت المتحدث في بيانه إلى واقعة تزوير خطيرة، تكمن في إدراج اسمه كمترشح في الانتخابات المحلية بولاية ميلة واتخاذ ذلك مبررا لإقصائه من اللجنة الولائية والوطنية لإعداد القوائم الانتخابية قائلا” لم يكتف محافظ الحزب بولاية ميلة، كمال بوالمعيز بالتلاعب بقائمة المترشحين، بل قدم قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الولائية الذين أعربوا عن نية الترشح، يورد فيها اسمي رغم أني لم اترشح ولم أبد هذه الرغبة حرصا مني على البقاء في لجنة الترشيحات قصد مساعدة المناضلين المخلصين والدفاع عن مبادئ الحزب واختيار الكفاءة”.

رزاقي جميلة