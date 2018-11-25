أكد مخرج العرض المسرحي “ماكبت” احمد خودي أن دافعه الرئيسي للاشتغال على “ماكبت” ليوجين يونيسكو، هو قوة النص إلى جانب قوة الشخوص وتنوع المواقف و الحوارات، مما منحه مادة ذات كثافة و تنوع نتج عنه العمل بأريحية مع الممثلين، إضافة إلى موضوع المسرحية الذي استهواه و أغراه بالاشتغال عليه.

وتكشف المسرحية –وهي آخر إنتاجات المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي- والتي عرضت أول أمس بالمسرح الجهوي كاتب ياسين في تيزي وزو، عبثية العلاقات الإنسانية و خداع الأشخاص المتعطشين السلطة إلى جانب الغيرة التي تأخذ بالإنسان إلى أصعب المواقف.

في السياق، أبرز خودي أن الهدف من العمل الإخراجي هو الوصول إلى عالم خاص و فريد يجمع بين الهزل و التراجيديا، حيث يشتد الصراع و تحتدم المواجهة إلى حد الاقتتال و الموت لكن دون أن يفضي ذلك إلى منتصر في النهاية.

يذكر أن العرض، شارك فيه نخبة من الممثلين الجزائريين خاصة خريجي المعهد العالي للفنون الدرامية إلى جانب أسماء أخرى معروفة على الساحة الفنية.

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