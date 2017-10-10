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قوات برية سعودية وفرنسية تتدرب على الحرب الجبلية

yassin bouras 10 أكتوبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 31 زيارة

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن التمرين العسكري المشترك “الريك 2” بين القوات البرية السعودية والفرنسية يتواصل منذ عدة أيام في مركز الحرب الجبلية غربي المملكة.

ونقلت الصحيفة عن قائد قوة التمرين من الجانب السعودي المقدم الركن عبد الإله بن راشد العتيبي، “أن التمرين يهدف إلى إثراء الخبرات بمختلف الوحدات الخاصة وصقلها لما له من أهمية ودور فعال في رفع مستوى الكفاءة العسكرية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات الجبلية القتالية، ومواصلة زيادة عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود مع رفع المستوى العملياتي لقوات البلدين في مثل هذا التمرين”.

وأفاد العتيبي بأن تمرين “الريك 2” هو “أحد التمارين المشتركة بين القوات الخاصة السعودية الممثلة في الحرب الجبلية والقوات الفرنسية الممثلة في اللواء الجبلي”. أما قائد قوة التمرين من الجانب الفرنسي النقيب بول شانتريل، فرأى أن هذا التمرين “فرصة للقوات الفرنسية للقيام بالتدريب على المهارات القتالية الجبلية النهارية والليلية”.

كما لفت شانتريل أيضا إلى أن جنوده المشاركين اكتشفوا خلال هذه التدريبات “تضاريس جبلية مختلفة تماما عن تلك التي نعرفها في فرنسا، ما يعد إضافة للدروس المستفادة”.

المصدر: وكالات

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