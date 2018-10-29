كشف المدير العام المساعد لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي المكلف بالشؤون التقنية سعيد بوجمادي عن مشروع لبث كل قنوات التلفزيون الجزائري بتقنيات عالية الدقة خلال الأسابيع القادمة على الكوم سات 1 بعد التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الفضائية الجزائرية.

وافاد بوجمادي خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى، أمس ، بأنه سيتم تخصيص فضاء للقنوات التلفزيونية التي ستتحصل على التراخيص في إطار ما يخول به القانون ، فيما “سيتم البحث عن ترددات fm للقنوات الاذاعية الجديدة لأن كل الترددات مستغلة من الاذاعة الوطنية وهو المشكل الذي سيجد طريقه للحل باستخدام مجال البث التماثلي للتلفزيون الجزائري الذي سيعوض بالبث الرقمي نهاية 2020”.

كما أعلن بوجمادي أن 10 محطات إذاعية أجنبية تم توقيف تداخل موجاتها مع قنواتنا الإذاعية خلال السنتين الأخيرتين بعد تقديم 120 شكوى بالتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العالمية.

وأشار المدير العام أن هناك تحسنا كبيرا في التقاط الأمواج دون تشويش من المحطات الأجنبية مشيرا إلى أن العمل متواصل بالتنسيق مع الهيئات الجزائرية و الاسبانية للقضاء على هذا المشكل تدريجيا في ظل وجود إمكانيات لقياس وتحديد المحطة المشوشة بدقة من خلال استعمال أجهزة متنقلة و متطورة.

فلة-س