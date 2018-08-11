تتواصل اليوم فعاليات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى، بموسمها الجديد 2018/2019، والتي تقترح على الجمهور الرياضي خمس مباريات غاية في الإثارة والندية، حيث يسعى الجميع لضمان انطلاقة مثالية ورفع المعنويات فيما تبقى من مشوار البطولة الطويل. فبعد لقاء أمسية الأمس الافتتاحي الذي جمع بطل النسخة الماضية، شباب قسنطينة بالضيف نصر حسين داي، ستكون لقاءات اليوم مبتورة من مواجهتي اتحاد الجزائر ضد دفاع تاجنانت ومولودية الجزائر أمام نادي بارادو، وذلك بسبب مشاركة “العميد” والاتحاد في المنافسة العربية، أين أجلتهما الرابطة إلى موعد لاحق هذا الأسبوع. وستكون الأنظار موجهة إلى مدينة سطيف وبالضبط إلى ملعب 8 ماي 1945، والذي يحتضن قمة بين الوفاق المحلي اتحاد بلعباس، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى إظهار نيتهم في التنافس على اللقب منذ الوهلة الأولى ونسيان الموسم الماضي المخيب الذي لم يكن في مستوى التطلعات، أين يستهدف الطاقم الفني الجديد بقيادة رشيد الطاوسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية يؤكد من خلالها الوجه الجديد للوفاق في بداية الموسم الحالي، خاصة بعد نتيجتي المنافسة الإفريقية والعربية اللذان حققهما أمام الدفاع الجديدي والعين الإماراتي، في مقابل ذلك، يريد الاتحاد البلعباسي، بحلته الجديدة مع المدرب المعز بوعكاز، العودة بأخف الأضرار من سطيف والإعلان مبكرا عن نيتهم في التنافس على إحدى المراكز الأولى. وفي لقاء آخر، يستقبل شباب بلوزداد المثقل بهمومه، الصاعد الجديد، أمل عين مليلة بملعب 20 أوت بالعاصمة، في مواجهة تبدو صعبة على الفريقين، إلا أن الشباب لا ينوي تفويت الفرصة من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في مشواراه بقيادة المدرب شريف الوزاني سي الطاهر ووضع المشاكل المالية والإدارية جانبا، لاسيما من أجل الأنصار، إلا أن مهمته لن تكون سهلة ضد أبناء عين مليلة الذين يدخلون المنافسة بروح الموسم الماضي الذي حققوا فيه الصعود إلى حظيرة الكبار بجدارة، كما سيشهد ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، لقاءا قويا دون حضور الجمهور، عندما تستقبل شبيبة القبائل وصيف بطل الموسم الماضي، شبيبة الساورة، حيث لا يسعى “الكناري” إلى الدخول بقوة وتقديم موسم كبير ينسي الأنصار خيبة المواسم الماضية، وتحت إدارة جديدة بقيادة شريف ملال، لكن “أبناء الجنوب”، لن يكونوا خصما سهلا على الإطلاق، في ظل الطموح الذي يحذوهم لتقديم مشوار أفضل من سابقه. وأما في اللقاءين الباقيين، فيواجه أولمبي المدية الضيف مولودجية بجاية العائد إلى حظيرة الكبار، حيث سيكون ملعب الشهيد إمام إلياس مسرحا لإحدى اللقاءات القوية والمثيرة في ظل رغبة التشكيلتان للفوز وكسب النقاط الثلاث، خاصة أصحاب الأرض الذين لا يريدون معايشة سيناريو الموسم الماضي، كما يستقبل مولودية وهران الضيف أهلي البرج العائد هو الآخر إلى الرابطة المحترفة الأولى، حيث ينتظر أن تكون مباراة في القمة، في ظل تواجد لاعبين مميزين في كلتا الفريقين، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.