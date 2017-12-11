قطر توقع اتفاقا لشراء 24 مقاتلة “تايفون” من بريطانيا

وقعت قطر عقدا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز “تايفون” بقيمة ستة مليارات جنيه إسترليني من بريطانيا.

وأعلن عن الصفقة من الدوحة، حيث وقع على العقد وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره البريطاني غافين وليامسون. وقال وليامسون إن الصفقة “تدعم آلاف الوظائف وتضخ مليارات في السوق البريطانية”. ومن المقرر أن تبدأ عملية تسليم الطائرات البريطانية في عام 2022. وأعلنت قطر وبريطانيا في سبتمبرالماضي عن اتفاق نوايا بين الجانبين لبيع وشراء الطائرات دون الكشف عن قيمة العقد.

وقال مدير شركة بي أيه إي سيستمز تشارليز وودبيرن إن “التعاقد يمثل نقطة انطلاق لعلاقة طويلة الأمد مع قطر وقواتها المسلحة”. وسوف يوفر التعاقد آلاف الوظائف في بريطانيا، إلا أن ذلك لن يؤثر على خطة الشركة البريطانية التي أعلنتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإلغاء 2000 وظيفة. وهذه ثاني صفقة تسليح توقعها قطر خلال أقل من أسبوع، حيث وقعت الخميس عقودا بقيمة تتجاوز العشرة مليارات يورو لشراء طائرات “رافال” القتالية الفرنسية وشراء 50 طائرة ايرباص “اي 321″، وذلك أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدوحة.

وقطر هي الدولة التاسعة التي تتعاقد لشراء مقاتلات تايفون التي تجري مفاوضات في الوقت الحالي بشأن بيع دفعة ثانية منها إلى السعودية. ويأتي التوقيع على عقود التسليح الضخمة هذه في خضم الأزمة بين قطر وجيرانها في منطقة الخليج. وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من جوان 2017.

وفرضت الدول الأربع عقوبات اقتصادية على قطر وتقدمت بمجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات بينها إغلاق قاعدة عسكرية تركية وخفض مستوى علاقتها مع طهران وإغلاق قناة “الجزيرة”، إلا أن قطر رفضت في أكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت إلى الحوار.