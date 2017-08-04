قطر توافق على مشروع قانون يمنح الإقامة الدائمة لغير القطريين

وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قانون يمنح بموجبه بطاقات الإقامة الدائمة لغير القطريين، حال استجابتهم لـ3 شروط.

وأوضحت وسائل الإعلام القطرية الرسمية أن هذه التشريع ينص على تقديم هذه البطاقات لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وللأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وكذلك لذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

وبالإضافة إلى ذلك، يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية، التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة، وفقا لأحكام هذا القانون .