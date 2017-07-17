قطر تنهي تدريبات بحرية مع بريطانيا لمكافحة الإرهاب والقرصنة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية الاثنين اختتام القوات البحرية التابعة لها لتمرين مشترك مع القوات البحرية الملكية البريطانية في المياه الإقليمية لقطر، مؤكدة أن التدريبات كانت تهدف لـ”دعم جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

الإعلان جاء عبر تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع القطرية التي كانت قد أشارت إلى أن التدريبات تشمل مشاركة الزورق البريطاني “أتش أم أس ميدلتين” الذي يعتبر من بين أحدث كاسحات الألغام البحرية التي تستخدم كسلاح مضاد للغواصات والزواري الحربية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن التمرين يتضمن مرحلتين الأولى تشتمل على تدريبات ومحاضرات في ميناء حمد الدولي عن مكافحة الحريق وحصر العطب، والاتصالات البحرية وتمارين خاصة بحماية السفن أثناء الرسو. أما المرحلة الثانية فتشمل التدريبات العملية على كسح القناة البحرية من الألغام والاتصالات البحرية وتمرير البلاغات لرماية المدفعية والصواريخ البحرية وعددا كبيرا من التمارين العملياتية البحرية الأخرى.

الوزارة القطرية قالت إن الجانب القطري استخدم في التمارين زورق الصواريخ برزان وزورق الصواريخ دامسة، مضيفة أن هذا التمرين جاء “بناء على طلب من القوات الملكية البريطانية ووفق اتفاقيات مسبقة بين الجانبين في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.”

يذكر أن قوات الجيش القطري أجرت مؤخرا أكثر من تدريب مشترك مع قوات غربية، وبينها تدريبات مع الولايات المتحدة.