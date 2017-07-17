الإثنين , يوليو 17 2017
الرئيسية / الحدث / قطر تنهي تدريبات بحرية مع بريطانيا لمكافحة الإرهاب والقرصنة

قطر تنهي تدريبات بحرية مع بريطانيا لمكافحة الإرهاب والقرصنة

yassin bouras 17 يوليو 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 31 زيارة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية الاثنين اختتام القوات البحرية التابعة لها لتمرين مشترك مع القوات البحرية الملكية البريطانية في المياه الإقليمية لقطر، مؤكدة أن التدريبات كانت تهدف لـ”دعم جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

الإعلان جاء عبر تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع القطرية التي كانت قد أشارت إلى أن التدريبات تشمل مشاركة الزورق البريطاني “أتش أم أس ميدلتين” الذي يعتبر من بين أحدث كاسحات الألغام البحرية التي تستخدم كسلاح مضاد للغواصات والزواري الحربية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن التمرين يتضمن مرحلتين الأولى تشتمل على تدريبات ومحاضرات في ميناء حمد الدولي عن مكافحة الحريق وحصر العطب، والاتصالات البحرية وتمارين خاصة بحماية السفن أثناء الرسو. أما المرحلة الثانية فتشمل التدريبات العملية على كسح القناة البحرية من الألغام والاتصالات البحرية وتمرير البلاغات لرماية المدفعية والصواريخ البحرية وعددا كبيرا من التمارين العملياتية البحرية الأخرى.

الوزارة القطرية قالت إن الجانب القطري استخدم في التمارين زورق الصواريخ برزان وزورق الصواريخ دامسة، مضيفة أن هذا التمرين جاء “بناء على طلب من القوات الملكية البريطانية ووفق اتفاقيات مسبقة بين الجانبين في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.”

يذكر أن قوات الجيش القطري أجرت مؤخرا أكثر من تدريب مشترك مع قوات غربية، وبينها تدريبات مع الولايات المتحدة.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

سلطنة عمان تستلم أول قطعة من صفقة المدرعات القتالية التركية

استلمت سلطنة عمان أول قطعة من دفعة المدرعات القتالية التركية من نوع “بارس”، التي تضم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super