

تسبب تساقط الأمطار أمس ، في اختناق مروري كبير في معظم الطرق المؤدية الى الجزائر العاصمة على غرار بقية ولايات الشمال، الأمر الذي عرقل حركة المرور، ليبقى الجميع متسائلا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة التي يتم تسجيلها كلما تساقطت كميات من الأمطار.

هذا الازدحام المروري يتجدد في كل مرة مع تساقط الأمطار وتسربها إلى الشوارع الكبرى والذي يرجع بالدرجة الأولى إلى وضعية بعض الطرق التي تحولت إلى برك مائية ما صعبت من مرور المركبات و السيارات.

ومن بين الطرق التي شهدت اختناقا مروريا حادا الطريق الرابط بين برج البحري والجزائر وسط والطريق المحاذي لباب الزوار، ونفس الشيء بالنسبة للطريق السريع الجديد بالكاليتوس والذي شهد اختناقا، بالاضافة الى الطريق الرابط بين العاشور والجزائر وسط.

أما غرب العاصمة شهد الطريق الرابط بين دويرة ووسط العاصمة اختناقا مروريا كبيرا، والطريق السريع الرابط بين غرب العاصمة بوسطها عند حديقة دنيا برك، وكذلك الطريق السيار شرق غرب عند مدينة براقي، وكذلك عند مدينة بئر خادم باتجاه العاصمة.

وحسب بعض المواطنين فان المشكلة تتعلق بتقليل السرعة من طرف السائقين عند تساقط المطر، وهو ما يؤدي إلى تزاحم السيارات على الطريق، الذي سرعان ما يتحول إلى اختناق مروري رهيب، يزيد تفاقما، مع تحكم كل سائق برأيه، وعدم ترك المجال لغيره كي يمر، ما يجعل وقت انتظار الجميع يطول، وتتوتر الأعصاب، لتصبح الوضعية على حافة الانفجار.

و أضاف احد العاملين ان الخروج من المنزل صباحا اصبح كابوسا نحو مختلف وجهاتهم وأشغالهم، لعلمهم بما ستكون عليه حالة الطرقات.

للتذكير، فقد حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم، في عدد من الولايات شمال الوطن. وحسب النشرية فان الولايات المعنية هي كل من بولايات”مستغانم” ،”الشلف” ،”تيبازة”،”الجزائر”،”البليدة ” بالإضافة إلى ولاية المدية حيث بلغت كميات الأمطار 30 ملم.

إيمان بوفيجلين