استنكرت نقابة قضاة مجلس المحاسبة، كثرة الضغوطات الممارسة عليهم وبتهميش الدور الرقابي للهيئة، وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل.

نددت النقابة في بيان لها ، وقَعه أمينها العام المنتخب حديثا أحمد شيخاوي، من تغوَل الإدارة وتراجع دور المجلس الرقابي. وكشف البيان أن النقابة قد حرصت ومنذ انتخاب مكتبها الجديد في افريل 2017 على التعامل مع سياسة التعسف التي تنتهجها ادارة مجلس المحاسبة بكل مسؤولية.

وأشار البيان إلى استمرار تراكم المشاكل التي يعيشها المجلس، مما أدى إلى تراجع مكانة الرقابة إلى مرتبة ثانوية عوضا عن مكانتها الأساسية ،التي حددها القانون وذلك بتهميش سلك القضاة ، على الرغم من تعليمة السيد رئيس الجمهورية المتضمنة تفعيل دور المجلس والاجهزة الرقابية الأخرى.

وطالت النقابة بتوفير الحماية اللازمة المكفولة قانونا لقضاة مجلس المحاسبة، من جميع أشكال الضغط والتدخل ، وكشفت عن ظروف العمل الصعبة التي تؤثر سلبا على الحالة النفسية والمعنوية للقضاة، والتي أصبحت عائقا حقيقيا أمام قيام المجلس بمهامه، والتي مست جميع شرائح مستخدمي مجلس المحاسبة دون استثناء ..

واتهمت النقابة رئيس المجلس والأمين العام بالتدخل في شؤون القضاة ، والرقابة وممارسة هيمنته على كامل الهيئة متجاوزا بذلك صلاحياته المحددة قانونا، والتي تنحصر في التسيير المالي للمجلس، وتنشيط الأقسام التقنية والمصالح الإدارية ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، كما أصبح يمارس سلطة فعلية على القضاة بدون أي سند قانوني .

واشتكت النقابة من عراقيل توضع في طريق القضاة ، بغرض حرمانهم من ممارسة حقهم النقابي المكفول بموجب الدستور، وقوانين الجمهورية، زيادة على رفض الحوار بالرغم من المراسلات العديدة للنقابة، والتي تحتفظ بجميع حقوقها في الدفاع عن حقوقها المشروعة.

و أشار البيان الى حادثة توقيف ثلاثة قضاة من الغرفة الإقليمية التابعة لمجلس المحاسبة بقسنطينة (4 أفريل الماضي).

وأفاد مصدر قضائي بقسنطينة لـ القضاة الثلاثة كان بسبب تحقيقات أجروها طالت متورطين في فضائح عقارية، مست مسؤولين بارزين في الولاية وفي العاصمة أيضا .

واستنكر البيان سكوت رئيس المجلس وتمادي الإدارة، بالاختباء وراء تعليماته، في عرقلة ممارسة الحق النقابي والانحراف في استعمال السلطة واستخدامها ضد القضاة.

وتابع البيان بان الإدارة تمارس التضييق والضغط حتى تكون المهام شكلية فقط، مخالفة بذلك القوانين المسيرة للقضاة وللمجلس.

وطالب أصحاب البيان من رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه المؤسسة الدستورية من الضياع خاصة ما تعلق بحماية قضاة مجلس المحاسبة وتوفير الظروف الملائمة لقيامهم بمهامهم النبيلة، في حماية المال العام .

و أشار البيان أن بن معروف يرأس مجلس المحاسبة منذ 22 سنة.

رفيقة معريش