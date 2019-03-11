دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم أمس ، الى التعقل و الابتعاد عن كل ما هو عنف في المسيرات الشعبية مشدد على ضرورة الابتعاد عن ما يسمى بالعصيان المدني الذي يحمل عواقب وخيمة على الوطن من الهدم و التخريب و القضاء على المكتسبات

كما دعا قسوم من خلال فيديو بثه عبر الصفحة الرسمية للجمعية على الفايسبوك، القائمين على البلاد الى الرضوخ لمطالب الشعب واجراء انتخابات نزيهة و فتح افاق مستقبلية للمواطنين

هذا وثمن عبد الرزاق قسوم سلمية الحراك الشعبي مؤكدا ان الشعب الجزائري بوعيه و نضجه قدم للعالم صورة مثالية و نموذجية.

ف-س