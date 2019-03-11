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قسوم يحذر المواطنين من “العصيان المدني”

دعا إلى إجراء انتخابات نزيهة:
قسوم يحذر المواطنين من “العصيان المدني”

islam kaab 10 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 74 زيارة

دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم أمس ، الى التعقل و الابتعاد عن كل ما هو عنف في المسيرات الشعبية مشدد على ضرورة الابتعاد عن ما يسمى بالعصيان المدني الذي يحمل عواقب وخيمة على الوطن من الهدم و التخريب و القضاء على المكتسبات
كما دعا قسوم من خلال فيديو بثه عبر الصفحة الرسمية للجمعية على الفايسبوك، القائمين على البلاد الى الرضوخ لمطالب الشعب واجراء انتخابات نزيهة و فتح افاق مستقبلية للمواطنين
هذا وثمن عبد الرزاق قسوم سلمية الحراك الشعبي مؤكدا ان الشعب الجزائري بوعيه و نضجه قدم للعالم صورة مثالية و نموذجية.
ف-س

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